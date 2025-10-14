綠出擊赴“監院”檢舉黃國昌　要求下台

民進黨團赴台“監察院”檢舉民眾黨團總召黃國昌涉嫌違反《政治獻金法》。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月14日電（記者 張穎齊）針對台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌遭控疑涉養狗仔風波，《鏡周刊》再爆黃國昌涉吸收駭客。民進黨“立法院”黨團14日上午赴台“監察院”，正式檢舉黃國昌涉嫌違反《政治獻金法》，並要求黃國昌下台。台“監察委員”浦忠成出面受理。



黃國昌今早於民眾黨團辦公室出面受訪時稱，沒有什麼要解釋的，《鏡週刊》整篇張冠李戴、虛構故事、胡說八道，到底是蠢還是壞，還是又壞又蠢，是又開始連載科幻小說了嗎？



《鏡週刊》今再爆，黃國昌吸收駭客，包括之前入侵中央廣播電台網站的員工，就是被黃國昌吸收的駭客。且該駭客團還竊取個資，甚至竊取前民進黨秘書長林錫耀與時任“法務部長”蔡清祥、“國安會”諮詢委員陳俊麟討論司法人事的對話資料，還將對話上傳到“暗網”並高價兜售，等截圖曝光後，黃國昌拿到“立法院”質詢助攻自己提高聲量。



民進黨團今早前往“監察院”，就黃國昌涉狗仔跟拍，規避《政治獻金法》等，向“監察院”正式提出檢舉。出席者有民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、范雲。鍾佳濱並表示，以黨團總召柯建銘、鍾佳濱、陳培瑜名義對黃國昌提出檢舉。



鍾佳濱表示，據周刊報導，黃國昌的“狗仔團隊”疑似由金主出資酬勞，行為持續至今，甚至在他重返“國會”後仍進行監拍。黃國昌不僅涉嫌動用政治資金支付相關費用，還利用“立委”職權將偷拍內容化為質詢素材，針對“監察委員”及“監察院”預算進行報復性操作。

