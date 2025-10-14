海鯤號塞6部主機問題大 衹有台灣敢這麼做

海鯤潛艦6月14日在高雄港灣內實施航行測試。（台船提供） 中評社台北10月14日電／海軍13日在新聞稿說明潛艦原型艦海鯤號情況，多位海軍潛艦退役將校都認為，從海鯤號可看出問題相當大，把6部主機塞在潛艦狹小空間裡，增加操作與維修的複雜性，全世界沒有這樣造潛艦的，也衹有台灣敢這樣做。



他們認為，海鯤號海試未使用主機推進，而是用電瓶推進，因為船艦兩側沒有水花。後續艦第二艘構型應重新設計，不能再用6部主機，也不能再叫海鯤號，應重新命名。



根據《中時新聞網》報導，退役將校舉例，這就好比汽車發動後，引擎會自動給電瓶充電，整輛車即可啟動，所有功能也可正常運作。但海鯤號主機似乎還有問題，自動充電給電瓶的功能還要整合，以致在浮航時，應是由電瓶推進，而不是由主機推進。潛艦退役將校認為，海鯤號浮航應使用主機，而主機運轉時要冷卻水，會在船艏兩側產生水花，然而海鯤號浮航時並沒有任何水花。



據指出，柴油潛艦推進方式，浮航時使用柴油主機，潛艦在浮航狀態下，會升起通氣管，吸入空氣、排出廢氣。此時，潛艦一般會開啟柴油主機，一方面為電池充電，一方面可直接推進；柴油主機運作時會產生大量廢熱與水蒸氣冷凝水，並伴隨冷卻水與排氣。



潛艦浮航時，船艏附近冒出氣泡／水花，冷凝水或排氣水透過排水管排出，尤其若設在船艏或船體中段，會在水面上出現氣泡或翻騰水花，而海鯤號沒有，研判就是用電瓶而不是主機推進。



至於IPMS整合問題，潛艦專家指出，如同前參謀總長李喜明所說，造船不太可能把所有裝備買回來就變成一艘船，潛艦更是如此。潛艦整合一個是戰鬥系統整合，另一個是儎台系統整合，兩個系統之間又有整合，儎台系統的整合包括主機、電力系統、電瓶、輔機等，每個裝備之間要整合，不可能一艘船各個部位各自在運作，需要有介面，這就是整合困難的地方。