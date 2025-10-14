海鯤號難產？沈伯洋：寧延遲也要確保安全

綠委沈伯洋接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 台“監察院”外觀。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月14日電（記者 張穎齊）潛艦自造原型艦“海鯤號”交艦期程備受外界關注。依合約台船應於今年11月交艦，但台“國防部長”顧立雄坦言時程“有挑戰性”。民進黨籍“立委”沈伯洋14日向中評社表示，潛艦自造是複雜的跨國整合工程，不應為追趕時程犧牲安全，應以系統測試與整合完成為前提，寧可延遲交艦，也要確保軍人安全。



顧立雄指出，目前海鯤號仍在進行海上測試（SAT）前的裝備測試與調教階段，對於潛艦最後能建造完成是有信心的，只是相關作業需要時間，因此要在11月完成確實具有很大挑戰性。海軍日前表示，海鯤號戰系、聲納、潛航充排水等系統已完成整備，但主機與電力管理系統、整合式載台管理系統（IPMS）仍待調校，完成後才能具備潛航條件。



民進黨團今早前往“監察院”，就台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌涉狗仔跟拍，規避《政治獻金法》等，向“監察院”正式提出檢舉。會後沈伯洋接受中評社訪問。



“立法院”“國防”及外交委員沈伯洋指出，世界各國在建造首艘潛艦時幾乎都會面臨技術整合難題，特別是涉及多國系統協作，花費時間在所難免。他舉例說，西班牙潛艦計劃曾因系統設計瑕疵延宕10多年，台灣若急於趕工，反而可能重蹈覆轍。



“我們施加過多政治與輿論壓力，只會讓海軍與承造廠商背負沉重壓力。”沈伯洋強調，潛艦的最終目的是戰略運用與人員安全，一切應以測試結果為依據，若測試出問題就該即時修正，不該為了日期勉強交艦。



他說，潛艦合約本身已有明訂延宕應變條款，只要依規處理即可，因此寧願看到測試中發現問題，修好再交艦，也不要為了趕在11月交艦而留下安全隱患，畢竟人命關天。



記者問，賴清德在雙十演說提出打造“台灣之盾”（T－Dome）防空系統、引發國民黨團質疑投入金額過大，沈伯洋回應表示，任何軍事投資都不可能不花錢。若想不花錢就抵禦外敵，那才是義和團心態。