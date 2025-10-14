藍黨魁民調！鄭麗文大幅領先　贏郝龍斌近3成

國民黨主席候選人政見發表會13日上午在高雄市前鎮區君毅正勤活動中心舉辦。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電／中國國民黨主席選舉18日投票，《ETtoday新聞雲》針對黨員的最新調查顯示，鄭麗文以49.1%的壓倒性支持度遙遙領先，其次為郝龍斌21.3%、羅智強21%。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等。



民調指出，若明天就是投票日，鄭麗文將以近半數支持度居第一。至於其他候選人支持度：張亞中3%、卓伯源0.6%、蔡志弘0.1%，另有4.9%尚未表態。至於在看好度方面，鄭麗文同樣以50.8%居冠，領先郝龍斌（25.4%）與羅智強（14.9%）。



在黨員認為“誰最沒有包袱、能帶領國民黨重返執政”的調查中，鄭麗文仍是第一，有48.9%受訪者支持她，其次為羅智強19.4%、郝龍斌17.3%、張亞中4.2%、卓伯源0.7%、蔡志弘0.2%，另有2.1%表示“以上人選都不行”，7.2%未明確表態。



若從喜好度觀察，鄭麗文也獲高達72.9%支持，羅智強則以68.4%緊追。郝龍斌喜好度為42.7%，張亞中31.3%，卓伯源與蔡志弘分別為14.5%與7.8%。



民調也針對黨員對國民黨現況的看法進行調查，結果顯示，98.3%的受訪者認為國民黨必須“大規模改革”。黨員認為當前最嚴重的三大問題依序為“年輕族群支持度偏低”達70.6%、“溝通與媒體操作能力弱”達50.7%，以及“缺乏清晰立場與願景”達47.2%，顯示基層對黨的未來方向仍充滿焦慮與不安。



本次民調由《ETtoday民調雲》負責規劃與執行，涵蓋問卷設計、樣本抽樣、資料處理、統計分析及報告撰寫等全流程。調查範圍為全台22縣市，對象為設籍於各地、年滿16歲的國民黨黨員。調查時間自2025年10月9日至10月13日，採用“手機簡訊通知”方式進行封閉性網路問卷調查。共回收有效樣本2，282份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.05%。為確保樣本具代表性，研究團隊採用“比例估計法”（raking ratio estimation），並依據2022年國民黨主席選舉各地選票統計資料，反覆進行加權修正，使樣本特徵與母群體結構一致（統計檢定顯著水準p－value<0.05）。本次調查經費由《ETtoday民調雲》全額支應。