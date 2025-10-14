李彥秀批“政院”兩面手法　不覆議又不編預算

藍委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月14日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”李彥秀今日在“立法院”受訪時，批評“行政院”在《財政收支劃分法》與軍警消待遇修法問題上“玩兩面手法”，既不提覆議、也不聲請“釋憲”，卻又拒絕依法編列預算。她指出，法案早已完成三讀並公布施行，“行政院”仍遲未執行，形同違法怠惰，最終受害的是地方政府與人民。



《財政收支劃分法》（簡稱財劃法）去年底在“立法院”三讀通過，旨在調整“中央”與地方財政分配公式，但後續被發現新公式設定出現分母、分子錯誤，導致約345億元無法分配，引發地方政府反彈。“行政院”曾表示將研議提出修正版本，但迄今尚未送交“立法院”。同時，《軍警人員待遇條例》與《軍人待遇條例》也於今年上半年完成修法，明定自2026年度起應編列約49.72億元退休與待遇預算，惟“行政院”在年度總預算中未列入，引發在野黨批評違法怠職，導致朝野對立升高。



李彥秀今受訪時表示，上周國民黨團為了讓總預算順利審議，展現極大彈性與善意，也期待賴清德兌現選後承諾，重新調整施政優先順序、以民生為先。但從目前情況看來，“行政院”與民進黨不僅未有具體作為，反而在多項重要法案上出現“兩面操作”。



李彥秀指出，《軍警人員待遇條例》與《財政收支劃分法》都已依法完成三讀並由賴清德公布施行，“行政院”若有異議，依法可提覆議或聲請“釋憲”，“但現在“行政院”既不提覆議、也不“釋憲”，卻又不去編列預算，這根本就是在玩兩面手法。”



李彥秀強調，“行政院”的怠惰讓法案成為空文，導致立法與行政陷入僵局。她說，“行政院”手上有覆議與“釋憲”兩個制度工具卻選擇不用，反而放任法定義務懸而不決，“這樣的行為不只是程序失當，更是違反法治精神。”



李彥秀最後批評，民進黨政府一再宣稱民生優先，實際卻讓地方政府財政陷入困境，受害的最終是基層公務人員與人民。李彥秀呼籲“行政院”應立即依法補編預算，勿讓“立法院”再次陷入政治僵局，影響施政進程。