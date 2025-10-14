《沒出息》神曲讓王世堅爆紅兩岸　搶合照

藍委吳宗憲（右）、張嘉郡（左）搶跟綠委王世堅合照。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月14日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”王世堅在台北市議員任內質詢時任台北市長柯文哲應“從從容容、游刃有餘”片段，被改編成歌曲《沒出息》爆紅兩岸。王世堅14日赴“立法院”會，被中國國民黨籍“立委”吳宗憲、張嘉郡、“立院”助理議事人員等搶拍合照，國民黨籍“立委”更喊“世界名人”，讓王世堅受寵若驚。



媒體也追問，王世堅若明年要挑戰蔣萬安選台北市長...，王世堅斷然說，絕對不是他。



王世堅過去擔任台北市議員在議會議場質詢柯文哲片段爆紅，更被大陸抖音博主王博改編成《沒出息》，歌詞“本來應該從從容容、游刃有餘，現在匆匆忙忙、連滾帶爬，睜眼說瞎話，你是在哽咽什麼啦？你是在哭什麼啦？沒出息！”更經兩岸網友多種改編版本，迅速再竄紅。王世堅更因此對綠委王義川提出禁止台灣國中小校園使用抖音，提出反對。



王世堅13日赴“立院”財政委員會，已被同黨籍財委會召委李坤城調侃“王委員可以從從容容、游刃有餘質詢”，笑翻全場。王世堅今日再赴院會議場，被吳宗憲、張嘉郡、“立院”助理、議事人員搶拍合照。吳宗憲、張嘉郡更喊“世界名人！”



另外針對，國民黨籍台北市長蔣萬安日前針對輝達落腳台北市士林北投科學園區出現卡關，王世堅日前在民進黨中常會上請黨主席賴清德出手讓“行政院”介入協調。台北市府13日發函新光人壽集團，依北士科T17、18地上權契約提出“合意終止契約”的補償金額與條件，以務實的合作方式，讓輝達總部儘速落腳北市。新壽晚間也向市府喊話，請市府啟動協調機制，努力共尋最佳解方，創多贏局面。



王世堅對於台北市府解套，今日受訪也調侃蔣萬安說“蔣萬安先前有點連滾帶爬，現在想通了，應該可以從從容容”，他認為新壽要想清楚、照子放亮，要為全民利益他們感受到社會壓力，看看蔣萬安要怎麼好好解決。