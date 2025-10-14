黃國昌追“中選會”尚未提名　卓榮泰三度致歉

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月14日電（記者 鄭羿菲）“中選會”6名委員任期至11月3日，但“行政院”尚未提名，連“中選會主委”李進勇都說，擔心2026地方選舉陷入停頓。台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌14日逼問“行政院長”卓榮泰何時才要提名？卓先向“立法院”致歉，將近快作業，希望10月下旬提名。



黃國昌提醒，之前提名NCC委員已跳票，中選委員“行政院”已違法沒在期限前提出，盼此次的承諾不要再跳票了。卓榮泰低調地點頭稱是。



“中選會主委”李進勇、副主委陳朝建等6名“中選會”委員任期至11月3日，依法“行政院長”卓榮泰應於8月提名新任委員，但目前尚未提出。



“行政院長”卓榮泰14日赴“立法院”施政報告並備詢。



黃國昌質詢時問及，卓院長知道目前“中選會”有幾位委員嗎？卓榮泰回應，目前“中選會”委員都還在，但有6位任期將在11月3日屆滿。黃追問，“中選會”共有10位委員，其中6位任期即將屆滿，“行政院”依法應該在什麼時候把提名名單送來“立法院”？卓自知理虧，低調地表態，他向“立委”及“立法院”致歉，“中選會”委員名單應該在任期前3個月，“行政院”送出提名名單到“立法院”。



黃國昌指出，所以“行政院”應該在8月3日前就提出“中選會”委員提名名單，但到目前都還沒提來，“行政院”現在是視“中選會”組織法為無物嗎？卓榮泰趕忙補充說，不是⋯⋯我們一直在物色、敦請社會公正人士，但考慮到很多現狀⋯⋯。