林楚茵：潛艦自造安全優先防務不該被政治化

綠委林楚茵。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月14日電(記者 俞敦平)民進黨籍“立委”林楚茵今日在“立法院”受訪時表示，防務自主的發展是台灣長遠安全的關鍵，過程中安全與品質必須擺在首位。她強調，潛艦自造等研發計劃不應為了追趕進度而犧牲安全，測試的目的在於找出問題、解決問題。



針對韓國媒體質疑台灣武器落後，她則回應，台灣正穩步強化防務自主能力，呼籲在野黨不要將防務預算政治化。



近年台灣積極推動防務自主政策，包括潛艦自造、戰機升級及自造飛彈等計劃，外界高度關注。近期韓國媒體刊文指出，台灣部分武器裝備仍偏老舊，軍備採購與防務工業進度落後，甚至點名潛艦自造計劃延宕，引發爭議。同時，“海鯤號”潛艦目前正從港側測試進入海側階段，依合約原訂11月底前交艦，但台“國防部長”顧立雄坦言時程“具有挑戰性”，進度可能延後。



對此，林楚茵表示，在推動防務自主的過程中，安全應列為“絕對的第一順位”。她指出，每一項系統的研發過程中，最重要的是透過一次又一次的測試找出問題，再逐步解決，而非為了趕進度而忽略安全。“目標可以放在前面，但安全與品質才是如期完工的前提，這才是負責任的態度”。



林楚茵指出，目前潛艦自造計劃正在由港側測試邁向海側階段，過程中確實發現需要改進的環節，“國防部”與台船均在持續修正。她強調，“測試的意義就是發現問題、解決問題，不是趕進度的借口”。她表示，“國防部”設定11月30日交艦的目標固然重要，但“目標在前，安全優先”才是最重要的大原則。