黨魁最後決戰　郝龍斌發表五大兩岸政策

國民黨主席候選人郝龍斌召開記者會公布兩岸五大政策。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人郝龍斌今天召開記者會公布兩岸五大政策，包括一、如果當選主席將舉辦國民黨內的兩岸政策大辯論；二、規劃在北京和上海設置辦事處；三、更要辦理“兩岸論壇”；四、呼籲大陸應宣示“台灣不獨，大陸就不武”；五、回到“中華民國”的“憲法”精神來定位兩岸關係，並要求對岸慎重思考正視“中華民國”存在的事實。



中國國民黨主席選舉將在18日投票。今天這場記者會在中廣大樓12樓舉行，僅有郝龍斌一人出面召開，他強調，因為辯論過程中時間很短，很難說清楚兩岸政策，所以決定召開記者會說清楚。



郝龍斌提到，過去一個月走訪過程中，他聽到很多來自不同地區的同志們反映，面對2026、2028的大選，國民黨的政策，特別是兩岸政策，一定要走中道、務實。若走向偏激或極端，可能只是讓少數的支持者很熱衷，可是卻會讓主流民意卻步。



郝龍斌詳細談及他的兩岸政策五大方向：第一， 舉辦國民黨內的兩岸政策路線大辯論。他指出，黨內同志和社會各界對於兩岸路線都有不同的看法。黨內有人主張維持現狀，也有人主張大屋頂制、類歐盟的邦聯制、或一中三憲等等。他認為，各種選項，都應該在黨內有合理、充分的機會，完整討論利弊得失。在辯論過程中，讓黨員和民眾都能共同開放地思考，凝聚黨內共識，一起找出能維持和平繁榮，又對人民安居樂業最有利的兩岸未來出路。



第二，推動國民黨在北京、上海，設立辦事處。郝龍斌說，兩岸不接觸，就不會有瞭解。不交流，就不會有善意。他主張，國民黨應該要在北京和上海設立辦事處。這樣做的目的，不是要取代政府的角色，而是要擴大提升過去國民黨關於“台商服務中心”的構想和功能，作為台灣民眾在大陸上遇到問題尋求幫助，以及促進兩岸之間合法、透明的文化教育交流的平台。民進黨不做的、或者是做不了的，我們國民黨率先來做！他同時強調，這個構想，要依法依規來辦理。



第三，把“雙城論壇”的成功經驗擴充為“兩岸論壇”。郝龍斌指出，未來他將在過去成功推動“雙城論壇”的經驗和基礎上，在與黨籍縣市首長、黨籍“立委”請益、凝聚共識後，推動“兩岸論壇”。他提到，互相交流在城市治理上的經驗和做法，可以促進相互學習，共同進步。同時在積極正面的交流中，也可以累積雙方的善意和互信。