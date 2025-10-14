郝龍斌：以九二共識、一中各表基礎與陸對話

國民黨主席候選人郝龍斌召開記者會宣布兩岸政策。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人郝龍斌今天召開記者會宣布五大兩岸政策，提及和大陸的對話基礎，他強調，我們過去共同的基礎是九二共識，一中各表，如果大陸覺得這樣的一個對話基礎，可以進行溝通交流，當然要先做到一步，就是尊重“中華民國”存在的事實。



郝龍斌強調，在這對話基礎上他要擴大舉辦兩岸論壇，如果有機會能到大陸訪問，以黨主席身份在對等尊嚴的前提下，和大陸重要領導人會面，他是樂意的，因為他始終相信，衹有見面，衹有溝通，衹有交流，衹有善意才能維持台灣海峽的和平穩定，而國民黨現在是唯一可以和大陸進行對話，也是維持和平最重要的一個政黨。



郝龍斌今天召開記者會公布兩岸五大政策，包括一、如果當選主席將舉辦國民黨內的兩岸政策大辯論；二、規劃在北京和上海設置辦事處；三、更要辦理“兩岸論壇”；四、呼籲大陸應宣示“台灣不獨，大陸就不武”；五、回到“中華民國”的“憲法”精神來定位兩岸關係，並要求對岸慎重思考正視“中華民國”存在的事實。



郝龍斌在記者會上回應中評社提問，包括他主張要擴大辦理的兩岸論壇是否為已停辦很久的國共論壇？是否以主席身分帶團前往大陸訪問？以及國共的對話政治基礎是否仍為九二共識？



郝龍斌說，我們過去共同的基礎是九二共識，一中各表，所以如果大陸覺得九二共識一中各表這樣的一個對話基礎，可以進行溝通交流的話，他當然就要先做到一步，尊重“中華民國”存在的事實。



郝龍斌表示，另外，他要積極從雙城論壇擴大到未來的兩岸論壇，這中間任何一個方式，都要能得到地方上縣市長和“國會”多數“立法委員”的支持，我們凝聚出一個共識，將來我們自己來做。