藍委關切美關稅衝擊　官員稱18%受影響

左起台“財政部長”莊翠雲、“行政院長”卓榮泰、台“央行”總裁楊金龍、台“金管會主委”彭金隆接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月14日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”謝衣鳳今日在“立法院”質詢台“中央銀行”總裁楊金龍與台“金管會主委”彭金隆，針對歐洲高債務風險與美國加徵關稅可能對台灣金融與產業造成的衝擊表示關切。她指出，法國與英國債務占GDP比重已突破100%，並要求“金管會”盤點台灣金融機構曝險部位；同時關注美國20%關稅對上市櫃公司獲利的影響。彭金隆回應，“金管會”已透過交易所與櫃買中心調查企業狀況，約18%的上市櫃公司受到較大衝擊，但整體影響仍屬有限範圍，企業營運基礎仍穩。



近期國際金融情勢震盪，歐洲主要經濟體債務占GDP比重持續攀升，法國約114%、英國約103%，引發市場對歐債風險再起的疑慮。同時，美中經貿緊張持續延燒，美國近期對部分台灣出口商品課徵高達20%的關稅，作為對等調整措施，引發台灣產業界擔憂。台灣作為出口導向經濟體，外部關稅變化恐影響企業獲利與金融市場穩定；此外，虛擬資產市場亦快速擴張，監理法制的完善與否也成為“國會”關注焦點。



在質詢中，謝衣鳳首先指出，歐洲主權債務再度攀高，恐重演歐債危機。她要求“金管會”全面盤點台灣金融機構對英、法資產曝險情形，以掌握潛在風險。



彭金隆回應，雖暫無即時數據，但“金管會”已持續監測金融業海外曝險狀況，會後將提供委員參考。“我們一定有這個數據，也持續在做監測。”。



楊金龍則指出，歐洲目前政治與財政不確定性仍在，但整體金融體系韌性足夠，至今尚稱穩定，“目前為止還好”，不致引發系統性風險。



謝衣鳳接著關注美國加徵20%關稅的影響，詢問台灣企業受波及情況。彭金隆回應，“金管會”已透過交易所與櫃買中心調查企業狀況，約18%的上市櫃公司受到較大衝擊，但整體影響仍屬有限範圍，企業營運基礎仍穩。



最後，謝衣鳳提到虛擬資產的監管問題，強調加密市場已成全球趨勢，主管機關應審慎評估風險、保障投資人權益並維護金融安定。楊金龍回應，央行將與“金管會”合作，就虛擬資產法制化提供建議與監理指引，確保風險可控。