賴清德、盧秀燕探視百歲人瑞　談保健經

賴清德到台中探視百歲人瑞與盧秀燕、何欣純分享保健經。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月14日電（記者 方敬為）賴清德今天到台中市訪視百歲人瑞陳活森、洪李英嬌，國民黨籍市長盧秀燕到場接待，兩人一同關心人瑞的身體狀況，並且都對人瑞長壽的生活與保健方式感到好奇，可望代表民進黨角逐2026台中市長的綠委何欣純也到場致意，三人熱絡分享保健經，氣氛融洽。



台中市社會局提報百歲人瑞名單供“總統府”安排訪視，賴清德14日到台中市南區關懷今年滿100歲的陳活森，包括台中市長盧秀燕、“立委”何欣純、市議員鄭功進、林霈涵等人配同訪視。



盧秀燕在賴清德抵達前先到場等候，並親自接向賴介紹地方議員、村里長，眾人即一同上樓訪視人瑞。現場話題聚焦在長壽保健的方式，盧秀燕、賴清德、何欣純不約而同問長輩平時怎麼保養，也分享各自的保健經驗談。賴清德隨後致贈“總統府”及“衛福部”聯名金鎖片，盧秀燕也送上市府重陽敬老禮金新台幣1萬元，祝福兩位人瑞繼續健康長壽。



社會局分享，陳活森年輕時是蕉農，退休後教導太極拳近30年，曾代表台灣赴歐洲、美國、日本等地參賽，學生超過1萬人。陳活森說，他有空會到公園運動，三餐吃八分飽，經常自己煮粥，搭配木耳、姜母和魚肚等食材，加點花生油和橄欖油。並笑稱，家族可能有長壽基因，4個妹妹90多歲都健在。



另位人瑞洪李英嬌阿嬤，平時吃早齋，作息規律不挑食，記憶力很好，不但記得兒孫輩的名字還會點名。四代同堂將近90人的大家族感情融洽、和睦。