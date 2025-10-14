郝龍斌：台推鐵穹根本不可能　避戰最重要

國民黨主席候選人郝龍斌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）賴清德宣布2030年前防務預算將提高到GDP5%，中國國民黨主席候選人郝龍斌今天表示，他主張採購真正對台灣有用的武器，而非美國不要的武器，變相交保護費。甚至買武器的錢都先付了，還不交貨。



針對賴清德雙十演說表示將打造“台灣之盾”防空系統，郝龍斌說，只要兩岸關係好，就是最好的“國防”，台灣要備戰，但更要避戰，避戰才是最重要的。他反對賴清德主張大幅提供防務預算，甚至建置“鐵穹計劃”。因為台灣土地面積是以色列的一倍半，以色列花了10年時間建置，還有美國的全力支持。而且以色列的軍事科技也要比台灣強，台灣推“鐵穹計劃”根本不可能。



龍斌說，美國政府要求台灣提高到5%、10%，但美國自己的國防預算都只佔GDP3.4%。因此他認為，台灣未來的軍費最多上限就是佔GDP3.4%。



“行政院”8月通過的2026年政府總預算案，防務支出創下歷史新高達新台幣9495億元，佔GDP3.32%。台灣2025防務預算約占GDP2.45%。



郝龍斌今天召開記者會公布五大兩岸政策，包括一、如果當選主席將舉辦國民黨內的兩岸政策大辯論；二、規劃在北京和上海設置辦事處；三、更要辦理“兩岸論壇”；四、呼籲大陸應宣示“台灣不獨，大陸就不武”；五、回到“中華民國”的“憲法”精神來定位兩岸關係，並要求對岸慎重思考正視“中華民國”存在的事實。



會中媒體提問，黨主席候選人鄭麗文主張把增加軍購的錢省下來，用於健保與孩子身上？



郝龍斌說，沒有人希望發生戰爭，問題是解方能否讓台灣沒有戰爭。目前台灣之所以兵凶戰危，就是因為民進黨主張“台獨”，導致對岸威脅。他認為，民進黨與中國大陸都有責任。而國民黨就是提出“台灣不獨、大陸不武”的解方。



郝龍斌強調，他主張採購真正對台灣有用的武器，而非美國不要的武器，變相交保護費，甚至買武器的錢都先付了，還不交貨。