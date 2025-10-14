賴清德台中黨公職午餐會　傳佈局2026

賴清德到台中與黨公職開會前先與盧秀燕一同訪視人瑞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月14日電（記者 方敬為）九九重陽節將屆，賴清德14日在台中市長盧秀燕陪同下，拜訪百歲人瑞陳活森及洪李英嬌，致贈“總統府”及“衛福部”聯名金鎖片，盧秀燕也送上市府重陽敬老禮金新台幣1萬元及科技涼被，並與人瑞開心話家常。賴清德中午並與台中市民進黨公職共進午餐。



賴清德今天中午並安排與民進黨地方黨公職閉門午餐會議，有意爭取角逐2026市長的綠委何欣純證實，有安排午餐會，“但不清楚要談什麼內容”。據瞭解，會中將觸及2026地方選舉部署等議題。



賴清德結束關懷長輩的行程後，即轉往台中長榮桂冠酒店與地方黨公職閉門午餐會議，“總統府”秘書長潘孟安也隨行。台中政壇昨晚就傳出民進黨14日由賴清德親自主持閉門會議，台中市議會舉行業務質詢，民進黨籍市議員都避開中午時段質詢，以出席閉門座談。但對於會議內容以及討論議題，綠營議員皆三緘其口。



何欣純在與賴清德訪視人瑞後，面對媒體詢問，僅證實有安排午餐會，但強調，她也不清楚要談什麼內容。



據指出，會中將觸及2026地方選舉部署等議題，本次閉門座談除了賴清德主持，潘孟安也到場，層級不低。由於民進黨備戰2026地方選舉，已設定“5＋1＋1”目標，也就是保住現有執政的5個縣市，並將宜蘭縣設定為首要拿下的縣市，另一個則是劍指台中市，賴召集台中黨公職開會，重要性可見一斑。