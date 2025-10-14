萬美玲促查長榮　質疑空服員之死是制度殺人

藍委萬美玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月14日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”萬美玲今日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰與台“勞動部長”洪申翰，針對長榮航空空服員離世事件指出，多名空服員向她陳情，反映公司制度造成“不敢生病、不敢請假”，甚至被形容為“制度殺人”。她要求行政部門不應僅查個案，應徹查長榮管理制度與勞動條件。洪申翰回應，“勞動部”已啟動專案勞檢，將訪談組員、工會及相關人員，釐清制度性問題。



萬美玲為桃園選區“立委”，桃園是桃園國際機場及長榮航空主要營運基地所在地。長榮航空一名年輕空服員日前疑因過勞離世，引發社會震撼與勞權爭議。外界質疑公司制度造成員工長期壓力，導致“不敢請假”文化蔓延。長榮航空回應將配合調查；“勞動部”已指示地方勞政單位介入，全面檢視公司出勤、考核與請假制度。



萬美玲在質詢中指出，這起事件引發職場與社會輿論強烈關注，不少長榮空服員向她陳情，指公司績效制度讓員工陷入恐懼，“生病也不敢請假，請一天兩天就被排到績效倒數，住院更可能掉到最後，年終、升遷、員工票全都沒了。”她痛批，“這不是單一個案，而是制度殺人。”



萬美玲要求“行政院”與“勞動部”從制度面徹查問題，檢討公司是否違反《勞基法》，並強化監管。“如果長榮違法，就不該只罰錢了事，這樣對勞工根本沒保障。”



卓榮泰回應，“行政院”已關注事件發展，並要求“勞動部”與“交通部”積極瞭解、確保勞工權益。



洪申翰則表示，調查尚在進行中，但已明確指示“不會只聽公司一方之言”，將透過訪談組員、工會與利害關係人，完整釐清制度問題；同時會加強專案勞檢，督促公司與工會展開協商。



萬美玲指出，長榮今年因超時工作遭罰180萬元(新台幣)，但金額對大型企業“不痛不癢”，呼籲“勞動部”檢討罰則與管理機制。“請給長榮員工一個交代，讓空服員能安心工作。”洪申翰回應，將儘速彙整結果並向外界說明。