綠黨團赴“監院”檢舉　黃國昌嗆：終於不演了

民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電／媒體報導台灣民眾黨主席黃國昌成立狗仔集團跟監偷拍政治人物，且背後金流來源成謎。民進黨“立法院”黨團14日上午至“監察院”提出檢舉。對此，黃國昌怒嗆“民進黨終於不演了”，反嗆民進黨前“立委”陳歐珀後援會由詐團im.B案主嫌無償提供，這才是真正的非法政治獻金。



民進黨“立院”黨團幹事長鍾佳濱批評，這一連串狗仔跟拍事件，有駭人聽聞的事實。黃國昌無論在2016年到2020年以及2024年至今兩次擔任“立委”期間，以及沒有擔任“立委”期間，和這些狗仔跟拍集團有無金錢上的往來，這些金錢又是由誰支付的？且根據“政治獻金法”，參選人、公職人員和政黨必須就其政治獻金及使用用途向社會公開申報，黃國昌都有義務說明清楚。



黃國昌14日下午透過新聞稿表示，民進黨終於不演了，知道綠媒跟側翼沒有辦法把可笑的抹黑、潑糞炒作起來，除了去檢調濫行告發，還跑去“監察院”檢舉，希望“監察院”再次扮演打手的角色，再次示範如何用“國家機器”來鬥爭政敵。



黃國昌指出，真的要講非法的政治獻金，綠委陳歐珀2020年競選期間與蔡英文、賴清德在羅東的競選連任後援會，係由詐團im.B案主嫌無償提供，這才是真正的非法政治獻金。







