蕭美琴：增加軍費要創造自主製造的工業能量

蕭美琴出席台灣工具機暨零組件工業同業公會第七屆會員大會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月14日電（記者 方敬為）蕭美琴今天下午出席“台灣工具機暨零組件工業同業公會”第七屆會員大會，致詞表示，工具機產業是台灣製造業之母，但近期在多重壓力之下，工具機產業特別辛苦，她承諾，政府會持續對美談判，爭取更好的關稅待遇，同時也會設法擴大內需，她並提及，賴清德宣示增加軍費支出達GDP的5%，不只是對外採購，也要創造台灣自主製造的工業能量。



台灣工具機暨零組件工業同業公會（下稱：工具機公會）14日召開第七屆第一次會員代表大會及第七屆理監事選舉。包括蕭美琴、國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、綠委何欣純、“經濟部國際貿易署副署長”胡啟娟、“產業發展署”主任秘書陳國軒等人出席致意。



蕭美琴致詞，肯定工具機公會在困境中仍然團結前行，也允諾政府會持續扶助產業發展，工具機可以說是“台灣工業之母”，傳統製造業都是以工具機為根基，最近面臨時局挑戰，產業的轉型將是未來永續發展的關鍵重點。



蕭美琴說，最近國際環境的變化，大家都有很深的感受，從疫情開始，供應鏈的重組到歐洲戰爭、中東衝突，進而影響到能源價格波動，加上美中之間的競爭，還有美國對等關稅政策，產業的壓力可說是一波接一波。這也是為什麼賴清德要在雙十演說裡面特別提到工具機產業的困難。



蕭美琴指出，這幾個月以來，台灣的出口雖然創新高，一些特定的產業在當下找到了新的機會，但仍有許多產業需要幫忙，尤其是作為台灣製造業、工業之母的工具機產業，政府也會持續協助，促進轉型。她承諾，政府除了在政策上會持續給予支持，對美也將繼續的爭取更合理的關稅待遇與機會。



同時，蕭美琴表示，政府也會設法擴大內需，她提到，賴清德宣示增加軍費支出，不只是要對外採購武器，真正的目標與核心重點是要促進製造，要創造自主製造的工業能量。