柯志恩轟民進黨圍攻韓國瑜　卓榮泰稱不知情

藍委柯志恩。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月14日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”柯志恩今日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰，針對雙十慶祝大會後民進黨發言人批評“立法院長”韓國瑜致詞一事，質疑“行政院”是否知情。她強調，韓國瑜提到的台灣問題“哪一項不是事實”，呼籲卓榮泰以“宰相肚裡能撐船”的態度促進朝野和諧。卓榮泰則回應，民進黨發言系統的操作他並不知情，並笑稱，“那天只是稱讚韓院長歌聲很好聽。”



今年雙十慶祝大會依慣例由“立法院長”韓國瑜代表“國會”致詞，他在演說中提及能源、治安與經濟等挑戰，並呼籲重建社會信任。致詞後，民進黨發言人批評內容“貽笑國際、荒腔走板”，引發藍綠攻防。韓國瑜作為“立法院長”，其致詞及後續反應成為朝野政治焦點。



柯志恩在質詢中表示，韓國瑜的致詞語氣誠懇、內容務實，卻在雙十慶典後遭民進黨發言人連番攻擊，甚至被形容為“失態失格”的演說。她質疑，“韓國瑜院長講的問題，哪一項不是事實？”



她回憶當天雙十慶典現場氣氛融洽，韓國瑜與卓榮泰握手時“感覺都還蠻祥和的”，質疑民進黨事後批評“大可不必”。



卓榮泰回應，對黨的發言操作並不知情，強調行政與黨務分工，“我那天只是稱讚韓院長的歌聲很好聽”。他表示，目前關心的是實際的施政問題，而非政治口水。



柯志恩接著說，卓榮泰雖非民進黨主席，但應在大罷免結束後致力朝野和諧，“宰相肚裡能撐船”，希望“行政院”能率先展現包容態度，讓政治回歸理性對話。