新黨：國民黨抹紅戰或給綠鎮壓在野借口

新黨14日召開記者會。左起，游智彬、許明偉、賀樺。（新黨提供） 中評社台北10月14日電／中廣前董事長趙少康指稱大陸介入中國國民黨主席選舉，引起軒然大波。新黨14日召開記者會，副秘書長游智彬表示，國民黨候選人應該記住“己所不欲，勿施於人”。過去痛恨民進黨散播假新聞、帶風向，抹紅與綠不同調之人。如今若將這種方式用在自己人身上，不但失去過去狠、準、穩的出招節奏，更是大大的敗筆。



新黨全委會委員賀樺、青年軍許明偉、新黨副秘書長游智彬14日在新黨召開記者會。游智彬強調，國民黨主席選舉的抹紅案，若處理不慎，反而將送給賴清德“以‘國安′之名鎮壓在野”的借口。更瘋狂的“抹紅戰術”若繼續氾濫，新任國民黨主席必將面臨難以化解的難題。否則，一旦刀子遞出去，極可能成為2028政黨輪替的血滴子。



新黨副秘書長游智彬針對外界指控“北京介入主席選舉”，提出以下看法：



第一點、新黨長期在兩岸之間，與各層級人士有較多接觸交流，無論深度、廣度、寬度，都多於其他政黨。



第二點、從兩岸發展的格局與趨勢來看，誰當選國民黨主席，北京當然關注，但並不會過度在意。對於“玩台獨”的人，大陸依照自身戰略規劃，按部就班推進和平統一。對台灣領導人政權輪替的態度也是如此。對於國民黨主席人選，並不會太在乎，何況各候選人的立場表態差異並不大。



第三點、當前中美之間的博弈鬥爭才是真正涉及國運的關鍵，必須全心全力去應對。至於國民黨主席人選，無論誰當選，對北京而言並非核心關注，更談不上介入。



第四點、國民黨候選人應該記住“己所不欲，勿施於人”。過去痛恨民進黨散播假新聞、帶風向，抹紅與綠不同調之人。如今若將這種方式用在自己人身上，不但失去過去狠、準、穩的出招節奏，更是大大的敗筆。



第五點、網路世界固然有如民進黨的1450網軍，也有自主熱心的支持者相呼應，甚至有趁流量牟利的網紅。然而，沒有證據的抹黑抹紅或帶風向的栽贓，若被支持者看穿更加痛恨。這正是民進黨苦心經營的網軍操作大罷免最後大失敗、大翻車的原因。須知“水能載舟，亦能覆舟”。



第六點、若處理不慎，反而將送給賴清德“以‘國安′之名鎮壓在野”的借口。更瘋狂的“抹紅戰術”若繼續氾濫，新任國民黨主席必將面臨難以化解的難題。否則，一旦刀子遞出去，極可能成為2028政黨輪替的血滴子。