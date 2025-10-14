柯志恩關切防務預算提高　憂排擠民生支持

藍委柯志恩。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月14日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”柯志恩今日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰及台“國防部長”顧立雄，針對賴清德承諾於2030年將“國防”預算提高至GDP的5%表示關切，質疑此舉恐排擠教育、社福及醫療等民生支出。她同時指出志願役人力短缺、無人機戰力建設及能源儲備不足等問題，要求政府提出具體配套。卓榮泰回應，“國防”支出仍須依“國家”需求與財政能力衡量，今年已增加新台幣171億元提升軍人待遇。



賴清德日前提出“打造台灣之盾”防務戰略，目標在2030年將防務預算提升至GDP的5%，以強化防衛自主與戰略嚇阻。此舉引發在野黨質疑財政負擔過重，恐壓縮教育與社福預算。“國防部”近年持續推動無人機戰力建設與志願役招募，但仍面臨人力不足與能源儲備爭議。



柯志恩首先指出，根據政府目標，若以台灣年均經濟成長率2.5%計算，至2030年GDP約33兆元，防務支出將達1.5兆至1.6兆元，“這是一個非常龐大的數字”。她質疑，若“國防”開支快速增加，“教育、社福、醫療經費是否會被排擠？”



卓榮泰回應，“國防”預算須考量防務需求與財政能力，“社會福利與基本政策多屬無法回頭的支出，政府會審慎評估。”



柯志恩進一步指出，蔡英文政府任內八年，“國防”預算僅由GDP2.1%提升至2.5%，若要達到5%，每年必須成長0.4個百分點，“這樣的速度與金額都極為驚人”。她擔心此舉若無長期財政規劃，恐成“喊爽口號”或“錢坑法案”。



她同時關切志願役人力不足與無人機戰力推動進度。根據“國防部”報告，未來五年規劃建置逾五萬架無人機，但柯志恩質疑，“我們人手在哪裡？作戰部隊編制多數不足八成。”



“國防部長”顧立雄回應，實際人力並未減少，部分為“務實編列”調整，卓榮泰則補充說今年已編列171億元增加軍人待遇。



柯志恩仍強調，提升待遇只是留才手段之一，“要讓人留得住，制度與生活條件都要改善”。她並提及“國防”能源安全問題，指出台灣天然氣儲量僅能維持約10至11天，“法定天數仍不足”，呼籲政府提升油料與天然氣儲備，“不能只靠中油分散囤儲，要明確規劃存放與支援地點”。



顧立雄回應，軍方已與中油合作進行油料分散儲備，確保必要時可快速支援發電與後勤補給。