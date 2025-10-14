黨內兇狠互打　羅智強：我綁手不攻擊

國民黨主席候選人羅智強召開“我們都是挺強的”記者會，找來各地方藍營議員站台力挺。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人羅智強今日下午召開“我們都是挺強的”記者會，邀藍軍議員站台做最後衝刺。對於近來黨內互打嚴重，羅智強說，他從參選黨主席以來就堅持“三不”，不對其他候選人口出惡言，不動用網軍攻擊別人，也不操作棄保，只專注打自己的選戰。



羅智強說，他是綁住自己的雙手來打這場選舉，平常對付民進黨的左手青龍偃月刀和右手倚天屠龍劍都收起來，且他非常樂意這樣做，因為這是對自己與國民黨的考驗，如果候選人不能收斂攻擊別人，要如何說服黨員相信不會為自己的私心來算計？至於相關造謠抹黑爭議就讓司法程序來釐清。



國民黨主席選舉18日投票，倒數4天。羅智強今天下午召開記者會，有各地藍營縣市議員出面力挺，包括新北市議員江怡臻、陳偉杰、台北市議員張斯綱、嘉義市議員陳家平、花蓮縣議員程美蓮、屏東縣議員越秋女和花蓮縣議員簡智隆。其中台北市議員楊植斗、雲林縣議員陳芳盈、台南市議員蔡宗豪都是他的子弟兵。大家一起高呼“團結一定強，我們都是挺強的”，力挺羅智強在18日的主席選舉開出高票。



面對近期發生候選人陣營指控對手有大陸介選的爭議，羅智強今天以蔣渭水的名言“同胞須團結，團結真有力”送給全黨，他強調，選舉就是一個過程，一定有贏的人，也有輸的人，最後贏的人就是贏得肩膀上的重擔，還要連結輸的人，打造團結的團隊，他一定努力拼得最後勝選。