江啟臣喊話無薪假台中最嚴重　官方應正視

台灣工具機公會14日召開第七屆第一次會員代表大會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月14日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天下午出席“台灣工具機暨零組件工業同業公會”（下稱：工具機公會）第七屆會員大會，肯定業界在公會團結運作之下，在困境中持續前行。他呼籲民進黨政府正視產業所面臨的難關，當前勞工放無薪假的人數以台中最嚴重。政府要妥善運用特別預算，協助產業全面升級、轉型，並開拓多元市場。



美國對等關稅衝擊台中機械業、製造業，無薪假人數驟增。台中市實施無薪假的企業家數今年下半年暴增5倍，人數更暴增12倍。根據“勞動部”統計，截至今年9月底，台中市的無薪假家數從4月的21家，增至117家。受影響人數則從212人攀升至2589人，佔全台無薪假勞工人數8505人的25%。



台灣工具機公會14日召開第七屆第一次會員代表大會及第七屆理監事選舉。包括蕭美琴、國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、綠委何欣純、“經濟部”國際貿易署副署長胡啟娟、產業發展署主任秘書陳國軒等人出席致意。



江啟臣致詞表示，台灣工具機產業受到美國對等關稅政策嚴重挑戰。面對關稅談判的問題，我們知道不容易，但是希望能盡快塵埃落定，“不確定性”是經濟與產業最大的殺手。現在業者是“向前也不是，後退也不是”，訂單不接不行，接了也不確定做還是不做？非常兩難。產業界最近真的很辛苦，現階段實施無薪假的勞工人數，以台中市最多。



江啟臣呼籲民進黨政府要正視問題，期待“立法院”所通過的因應關稅挑戰的特別預算，官方要妥善運用，幫助產業全面升級轉型，並且協助拓展多元的市場。他相信以台灣產業界的韌性絕對做得到。但需要政府在政策上、預算上給予更高的支持。