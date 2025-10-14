羅智強：黨魁選將兩岸論述基底都是九二共識

國民黨主席候選人羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人郝龍斌今日拋出“台灣不獨、大陸不武”等5項兩岸政策主張。國民黨“立委”、黨主席候選人羅智強表示，這次選舉每位候選人的兩岸政策論述有一些方向差異，但本質出發點都基本一致，也就是以九二共識為基底，恢復兩岸和平榮景，只是有些方法不一樣。



羅智強說，他如果當選黨主席，會帶領青年朋友在3個月內率團訪問中國大陸，重建兩岸對話窗口與管道，並在捍衛“中華民國”尊嚴與台灣利益下，與對岸進行友善交流對話。



國民黨主席候選人羅智強今日下午召開“我們都是挺強的”記者會，多位藍營議員站台力挺，選前4天最後衝刺，出席者包括新北市議員江怡臻、陳偉杰、台北市議員張斯綱、嘉義市議員陳家平、花蓮縣議員程美蓮、屏東縣議員越秋女和花蓮縣議員簡智隆。其中還有三位是他的子弟兵台北市議員楊植斗、雲林縣議員陳芳盈、台南市議員蔡宗豪。



羅智強說，他如當選，三個月內，會帶著青年團隊去中國大陸交流訪問，同時要重建兩岸之間的對話窗口和管道，進行更友善的交流對話，每個候選人大體上這部分都有相類似的政見，也是這一場黨主席選舉的好處，慢慢的我們把兩岸想法提出來，其實這就是兩岸路線論辯的過程，讓大家一起找出更好的方式。



羅智強認為，國民黨要對自己的兩岸立場有信心，因為我們才是真的愛台灣，能夠讓台灣不要走到烏克蘭那種戰火境地，能夠讓台灣長治久安，讓兩岸和平繁榮發展。國民黨必須對自己的兩岸政策有自信心，有自信的人才能說服別人，大膽說出來，帶著全黨凝聚共識，就能爭取台灣人民的認同。