許采蓁指美濃8個坑　處理至少要184億元

國民黨籍高雄市議員許采蓁14日在議會質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月14日電（記者 蔣繼平）高雄市美濃大峽谷發生非法盜採砂石案，引發譁然，攸關明年地方選情。中國國民黨籍高雄市議員許采蓁14日在議會質詢時指出，美濃大峽谷總共8個坑洞，粗估要花新台幣184億元或更高才能處理，她要求市府別浪費納稅人的錢來買單。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜10日在府前雙十演說嚴詞批評“賴政府”，也提到美濃大峽谷等，引發民進黨不滿。



高雄環境議題受到關注，“美濃大峽谷、大樹光電場、馬頭山掩埋場”挨諷高雄新三奇景後，藍營再踢爆高雄小港大坪頂山坡地保護區有疑似非法堆置的“柏油山”引起外界關注，藍委柯志恩13日前往柏油山會勘後，後續也掀起藍綠政治攻防。



許采蓁14日下午質詢時再度追打“美濃大峽谷”議題，她指出，美濃區新吉洋段、成功段多處農地與公有地遭盜採土石，遭回填營建廢棄物，留下坑洞好幾處，根據她調閱資料總共8個坑洞，深度從6公尺到20公尺，面積涵蓋數千平方公尺。



許采蓁指出，美濃區遭盜採砂石案，目前被裁罰的就有36件，但背後都是新台幣上億元的利益。她粗估，所有案場包含挖土、廢棄物載運處理、買乾淨的土回填等等，全部加一加至少需要新台幣184億元或更高，行為人有辦法負擔嗎？



高雄2013年曾爆發旗山大林農地掩埋百萬公噸廢爐碴，2020年估清除費用高達新台幣89億元，且原本3年要清完，但延宕，預計要2027年可清完。許采蓁以旗山爐渣案為例，質疑行為人都有辦法負擔嗎？若拒不配合市府要如何追償。

