黃敬平曝地方黨部為郝龍斌拉票　違選務中立

國民黨桃園市議員黃敬平揭各地黨部為黨主席候選人郝龍斌拉票助選。(照片：國民黨桃園市議員黃敬平提供) 中評社台北10月14日電／中國國民黨主席選舉18日投票，進入最後倒數衝刺階段。國民黨籍桃園市議員黃敬平今日揭露各縣市黨部“裁判兼教練兼球證兼旁證”多重角色，公開為特定候選人拉票，不但在群組“接龍”，還在餐會公開拉票“郝人郝4（郝龍斌的號次）”、逐桌敬酒，嚴重違反黨務中立，“難道希望再選出‘另一個朱立倫’”？



根據《中時新聞網》報導，黃敬平出示LINE對話紀錄，指國民黨彰化縣黨部主委公開在KMT彰化縣黨部LINE群組，為郝龍斌召集，大肆請彰化縣黨部志工及黨代表們請客，大家也明目張膽地在國民黨彰化縣黨部LINE群組裡面接龍報名參加。國民黨新竹縣黨部主委，也在宴請新竹縣黨代表請客吃飯時，為郝龍斌拉票並且公開講暗語“郝人郝4（郝龍斌的號次）”幫郝龍斌催票。國民黨桃園市黨部主委黃敏恭更以“桃園市政府”名義邀請桃園市黨部所有黨代表、各區民眾服務社理事長及婦女會理事長於10日中午在餐廳席開20桌，只邀請郝龍斌一位候選人到場並陪同逐桌敬酒拉票。



黃敬平批評，國民黨各縣市黨部及黨部主委，都是這次黨主席選舉負責辦理選務及選舉監票作業的選務單位、選監主委，如今居然分飾“裁判兼教練兼球證兼旁證”多重角色，公開為單一特定候選人推薦及拉票，甚至在餐廳公開邀集黨代表和民眾服務社理事長、婦女會理事長等黨務基層幹部們舉辦餐會或造勢活動，只邀請單一特定候選人到場拜票，不但有失選舉公平性，而且已涉違反黨務及選務行政中立。



黃敬平質疑，部份縣市黨部如此“不演了”，大剌剌的公開為單一特定候選人強力催票造勢，是不是因為選情急了，顧不了那麼多？還是忘了自己是選務辦理及監察機關，或是因“上級授意的壓力”所為？



黃敬平抨擊，國民黨身為台灣最大的反對黨，如果連最基本的行政中立、選務中立都做不到的話，又如何能夠監督執政當局濫用權力？又如何有立場站得住腳制衡執政當局？還是只要不是黨屬意的候選人就代表沒有機會出線？難道希望再選出“另一個朱立倫”？