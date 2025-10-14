韓核准鳳山水庫光電板？陳菁徽：菊邁都有份

藍委陳菁徽表示，鳳山水庫設置光電板與陳菊、陳其邁、韓國瑜三任市長都有關。（照片：陳菁徽臉書） 中評社台北10月14日電／中國國民黨籍“立委”陳菁徽日前揭露，高雄鳳山水庫也鋪設光電板，引發關注；高雄市政府隨即回應，此案是在前市長韓國瑜任內同意籌設。陳菁徽14日在臉書發文反駁，從招標、動工到啟用，三任市長都與此案有關，“不是一句話就能切割乾淨”。



高雄市經發局說明，鳳山水庫太陽能光電案早在2019年5月，由當時市長韓國瑜發函同意籌設許可，案件是由台電公司向“經濟部”能源局申請，並經高市府函覆同意後核可。市府強調，該案不屬於《水污染防治法》列管事業種類，設置地點也未位於公告的水源水質保護區或飲用水取水口一定距離內，程序合法、用地合規。



陳菁徽質疑，高市府僅以一紙公文就將責任全推給韓國瑜“並不公允”。她指出，鳳山水庫光電案的招標日期為2018年4月19日，開標時間同年5月30日，均在前市長陳菊任內；工程開工時間為2020年8月24日、啟用時間為同年12月21日，則屬現任市長陳其邁任內。因此，三任市長皆難完全撇清責任。



陳菁徽表示，簡單說，招標是民進黨的市長陳菊，啟用是民進黨的市長陳其邁，怎麼全部都推給前市長韓國瑜呢？如果這不是甩鍋，那什麼是甩鍋？



陳菁徽指出，錯誤能源政策，本來就是全面執政的民進黨“中央政府”應該負起全責。我們看到“審計部”在2019年度針對“太陽光電第四期計劃”之執行情形提出相關建議，包含未能充分了解當地民眾、地方政府等民情，並且“中央”未建立起環境檢核相關機制與民眾參與溝通平台等，都是必須改善之問題。



陳菁徽表示，然後，近期“環境部”彭啟明部長也表示，將會研擬浮動式光電板納入環評，這都表示浮動式太陽光電對於環境確實造成的一定的衝擊。正因為人民關心環境，民意代表就需要為民發聲。連民進黨台南“立委”陳亭妃委員，也在昨天質詢“經濟部”時詢問水庫光電板亂象，並獲得“經濟部長”承諾“只要地方政府不同意，就絕對不會核准任何光電執照。”



陳菁徽說，如今“中央政府”有這樣的宣示，我們也呼籲，高雄市府可以拿出堅定的態度與行動，不要再讓太陽能光電板破壞高雄的環境。這件事情，只有現任的高雄市長陳其邁可以做！可以從從容容，游刃有餘的做好，可別匆匆忙忙，連滾帶爬的拖，然後最後又找韓國瑜院長出來背鍋阿！