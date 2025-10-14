李淳駁助美建科技園區掏空台　批破壞互信

李淳接受民進黨發言人韓瑩訪問。（照片：民進黨YouTube) 中評社台北10月14日電／台美關稅談判日前進行第五輪實體磋商，“賴政府”提出將以“台灣模式”協助美國建造科學園區，遭抨擊是掏空台灣。前台駐歐盟代表李淳14日於民進黨發言人韓瑩主持的網路直播節目《午青LIVE》表示，“台灣模式”鞏固台灣在全球供應鏈核心地位，不該因台灣政治口水，破壞台美互信。



李淳表示，“台灣模式”透過台、美政府合作，創造新的產業聚落，進而創造台、美、產業三贏。台灣過去50年來就是靠全球布局，才得以鞏固國際上的地位，台積電無論在何處設廠，都是台灣“國力”的延伸。“台灣模式”就是不斷鞏固台灣在全球供應鏈的核心地位，提升台灣競爭力。



李淳表示，台美互信基礎非常重要，不應因台灣政治而影響夥伴關係。如果美國拒絕台灣投資，才是真正的擔憂所在。韓瑩則表示，台灣需要美國，美國也需要台灣，透過加法策略創造雙贏。呼籲朝野應態度一致，不要發出錯誤訊息影響台美關係、破壞雙方互信的經濟與戰略夥伴關係。



最後針對美國商務部長盧特尼克拋出“晶片產能五五分”，李淳認為，對方是先丟出較高的談判籌碼慢慢談，因為這其實是殺雞取卵，反而不利於美國長期目標。李淳說，大家不用過於擔心，相信美國不會堅持“台美晶片五五分”，談判團隊當然也不會同意。台灣的目標是持續鞏固供應鏈地位、擴大贏面。