美進行軍內文化改革　呂禮詩：攘外壓力上升

台海軍退役少校呂禮詩。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月15日電（記者 方敬為）美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於上月底召集陸海空軍高階將領發表談話。台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，美軍正在對內進行文化改革，表面上看似只是為了恢復美軍的“戰士精神”，但是背後所顯現的卻是“攘外壓力上升”，面對中國大陸軍事實力的增強，美軍多少有些緊張。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



美國戰爭部長赫格塞斯9月30日在維吉尼亞州匡提科（Quantico）陸戰隊基地，召集約800名陸海空軍高階將領發表談話，特別針對軍中文化議題訓話，指出過去幾年軍方受到“社會正義”與“政治正確”影響，包括身分認同月活動、跨性別服役、氣候政策等，導致部隊分裂與分心，“這些措施將全面結束”。



呂禮詩分析美軍文化改革，他表示，美軍當前的舉措邏輯在於“攘外必先安內”，其次則是因應美軍面臨的實務性技術與體制改造壓力。赫格塞斯希望透過所謂的“軍事事務革新”，重構軍隊的心態、裝備與作戰準則。



呂禮詩指出，這次匡提科的召集看似是文化動員，強調戰士精神、要求恢復紀律，但其背後則是對現代化作戰形態的迫切回應，這場回應已被五角大廈在公開文件與備忘錄中明確化，特別是今年7月以來圍繞“低成本無人機”的推動與工業化生產策略。



他說，美軍現行的準則、教範與既有裝備，已難以有效應對烏克蘭與以色列等地顯現的新形態戰爭，例如高密度小型無人系統的普及、電子頻譜競爭、以及整合化的聯合作戰需求。事實上，五角大廈今年夏季公開的文件與行動企圖，都把無人系統視為未來主戰形態要素，因此軍方要設法推動加速生產與裝備化，試圖補上過去官僚程序造成的落差。

