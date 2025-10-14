賴清德拍板　綠委何欣純明年出戰台中市長

賴清德拍板綠委何欣純出戰2026台中市長。（何欣純服務處提供） 中評社台北10月14日電／民進黨主席賴清德4日到台中市探訪百歲人瑞，隨後邀集台中市地方黨公職中午召開“便當會”，針對明年台中市長選舉，會中決定將由綠委何欣純出戰。屆時何欣純可望對戰中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣。



據指出，賴清德在餐會中技巧性向大家表示，“蔡其昌留在中央協助，何欣純則在地方打拚”，20餘位市議員均拍手達共識。何欣純發表願景談話，蔡其昌則表示全力支持。賴拜託所有黨公職人員務必團結一致力挺。



民進黨台中市黨部主委許木桂指出，今日與會人士成功協調達成共識，將徵召何欣純代表出戰明年台中市長選戰。將由選對會送中執會通過，台中市各黨公職一定團結一致全力支持何欣純，目標全力拚戰贏回台中市。



何欣純與蔡其昌皆爭取台中市長選舉黨提名。會中有人提出大罷免後，民進黨要更努力爭取民眾認同，明年縣市首長及地方議員佈局應及早確定，有足夠時間準備才能勝選，與會人士聚焦台中市長參選人選議題。



何欣純表示，觀察台中市政還可以更好，對於承擔重責大任她責無旁貸，希望跟大家一起努力。蔡其昌則強調，只要賴清德需要他，無論任何職務或志工，他都全力配合、全力以赴。賴清德肯定兩人均是黨內優秀人才，廣受肯定。



