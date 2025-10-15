呂禮詩：西方鬆綁軍事合作　台灣須警剔

台海軍退役少校呂禮詩。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月15日電（記者 方敬為）台軍將領謝日升日前受邀出席華沙安全論壇，身著軍服演講受到矚目。台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，西方陣營鬆綁與台灣軍事合作禁忌，一方面是種禮遇，對台灣更為重視，但另一方面也要有所警惕，因為從戰略角度而言，不會有平白的好處，台灣被推上衝突前沿的風險增。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



台空軍中將謝日升上月底穿著軍服參與華沙安全論壇，被部分解讀視為某種突破，同時美國國會在10月9日通過年度國防授權法案（NDAA），並以77比20的票數推進約925億美元的軍費編列，納入“台灣安全合作倡議”，明確建議美國國防部在適時情況下邀請台灣參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。



呂禮詩表示，這些看似“突破”的安排其實背後都有一定程度的風險，尤其當西方面臨霸權轉移的壓力，運用台灣作為戰略工具的可能性就越高。



呂禮詩以“大衛與巨人歌利亞”的故事比喻，現在台灣就好比要成為投石的大衛，要代替西方國家向巨人挑戰，大家當然會給予各個方面不同的支持，表面上是種禮遇，看起來對台灣更為重視，可是背後動機卻恰恰是大國戰略安排的工具性體現。



呂禮詩指出，這是國際權力平衡的邏輯，在歐美國家面對中國大陸崛起的戰略競爭下，可能需要一個離岸代理人（Offshore partner）來協助牽制對手的海上與周邊影響力，台灣因而成為自然的選項。所以西方陣營會給台灣一些方便或者是某種程度的滿足。可是，需要思考的是，為什麼他人要突然給好處？



他說，當西方陣營鬆綁與台灣的軍事合作，包括軍事訓練、軍演互動，也包括技術與裝備的合作，其實背後是大國的權力計算，而非單純的安全分享。