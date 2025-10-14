南投副議長抵制　郝龍斌：選後設法團結

郝龍斌受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月14日電（記者 方敬為）中國國民黨主席選舉競爭激烈，黨籍南投縣副議長潘一全13日表態，若候選人郝龍斌當選，他將退黨。郝龍斌今天下午到彰化員林與黨員座談，對此表示，他希望選前大家和諧，選後他也會設法團結所有黨籍同志，大家炮口一致對外，共同對抗民進黨。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人，競爭激烈。



近日郝龍斌陣營控訴大陸網軍介入選舉，並矛頭指向鄭麗文，引爆雙邊支持者不滿，支持鄭麗文的南投縣副議長潘一全13日發文指“一群老人又要把國民黨主席選舉搞臭掉”、“郝龍斌當選主席時，是我對國民黨沒有希望了，也就是我該退黨的時候了”。



郝龍斌14日下午赴彰化員林出席“郝主席穩大局─彰化挺郝好團結座談會”受訪，被問及潘一全揚言退黨抵制，他表示，我們選前盡量和諧，選後他會團結所有的人，希望選後大家團結一致，變成強有力的國民黨戰隊，爭取2026、2028的勝選。



對於台中市長盧秀燕子弟兵、藍委黃健豪發文，支持郝龍斌與羅智強，並稱鄭麗文“從沒贏過”。郝龍斌則說，當初他也鼓勵黃健豪參選市議員，也幫助對方在台中當選，長期有良好互動。黃健豪是他非常賞識的年輕人，很高興看到對方成長為年輕有戰力的“立委”，也感謝支持。至於黃健豪對所有候選人的看法，“大家可以再仔細檢視一下。”