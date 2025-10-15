李昶志：韓國瑜聲望推高　明年超級助選員

高雄市青工總會總會長李昶志。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜雙十演說獲得讚賞再度引起話題，高雄市青工總會總會長李昶志向中評社表示，韓國瑜扛的是“國會”的尊嚴，是藍營可與賴清德平起平坐的人，但韓應該只是把握當下、做到最好，沒有想到繼續戰大選的事。但韓聲望不斷疊高，明年肯定是超級助選員，這對國民黨是好事。



韓國瑜雙十演說細數勞工低薪、光電板、美濃大峽谷、大罷免以及威脅台灣的“三座隱形堰塞湖”等，引發綠營圍剿反擊。



李昶志，中山大學公共事務管理研究所博士生。曾任洪秀柱2016大選競辦擔任發言人、韓國瑜2020大選的隨行發言人及高雄市政府市長室機要。現任高雄市青工總會總會長。



有關韓國瑜雙十談話為何受到重視，李昶志表示，第一，韓國瑜在兩岸部分還是一貫提到九二共識就是兩岸關係定海神針，也明確指出不能讓台海發生戰爭，這件事情就是提到兩岸關係最核心的訴求，要穩定，不要有戰爭。



李昶志表示，第二，韓國瑜提到從國民黨從推翻滿清、創建“中華民國”，經過114年風雨飄搖之下，依然在青天白日滿地紅的這面旗幟下團結大家，這段話延續了“中華民國”的正統性，也符合“中華民國憲法”裡面的一中原則，還是拉回九二共識的基調。



李昶志表示，第三，也提到去中化之下所激化的戰爭機率，點出民進黨路線去中化，激化兩岸對立，這與過去韓國瑜競選的主張或國民黨的主張，在“中華民國”架構下要重新喚回中華文化的這件事，也強調了正統性的部分。



李昶志表示，第四，也提到“國會”改革與政黨合作的部分，呼應之前的大罷免，所謂政黨惡鬥的部分，既然已經過第二次民意的洗禮，執政者還是回過頭來應該要做好溝通的部分，讓在野黨在“國會”多數的狀況下，還是可以平衡不同黨派的聲音。