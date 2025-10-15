曲兆祥：一旦東升西落　賴清德扛不住

中國文化大學國家發展研究所兼任教授曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月15日電（記者 鄭羿菲）中美貿易戰升溫，中國文化大學國家發展研究所兼任教授曲兆祥接受中評社訪問表示，中美過招了幾回合，這次令美國感到意外的是，中國先出招管制稀土出口，結果如何誰都不曉得，但中美已漸漸進入對抗高峰期，近期兩岸關係不會有太大變化，只是最終若是美對中讓步，台灣面臨的壓力會大到賴清德負擔不起。



曲兆祥說，賴清德的雙十演說很明顯把自己的兩岸立場鎖到抽屜裡了。去年520就職演說、去年雙十談話、今年元旦談話，賴的兩岸論述都很強硬，但今年8月美國拒絕賴過境出訪，很明顯是美國給賴很大的外交壓力，因此賴在雙十演說時的兩岸部分，才會完全站在美國保護傘後面論述，而在中美“四大戰”有結果前，賴大概都會如此。



曲兆祥曾任台灣師範大學政治學研究所所長、中國文化大學政治學系副教授，1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨。現為台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事，中國文化大學國家發展研究所兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，賴清德的雙十文告在對外部分可以說根本沒有自己的立場，賴清德的個人立場僅展現在內政的部分。對於兩岸關係，賴完全照抄美國國務院的立場，這與今年8月賴清德打算過境美國赴巴拉圭、危地馬拉和貝里斯訪問的計劃，遭到特朗普政府拒絕有關，雖然府否認賴有此相關外訪計劃，但明眼人都看得出來，是美國給予賴很大的外交壓力。



“賴清德把對兩岸的立場，鎖進了抽屜裡。”曲兆祥說，除了今年的雙十演說，從賴清德去年上台至今有3次重要談話，包括去年520就職演說、去年雙十演說、今年元旦談話，賴清德都有提到“兩岸互不隸屬”，及兩岸之間對“台灣主權”的立場堅持，但今年雙十演說完全看不到，但這不代表賴清德放棄了自己的兩岸立場，只是受到美國的壓力。



曲兆祥指出，顯然特朗普政府認為賴清德過於強硬的兩岸立場，造成一些中美接觸時的困擾，而從去年520到今年8月之間的過程中，美國可能有要求賴在兩岸立場上放軟，但賴又不完全接受，才導致美國不願讓賴過境。



曲兆祥認為，因此，賴清德乾脆就照抄美國的兩岸立場，主軸圍繞在台灣於新環境的崛起與堅持，並強調民主台灣對上威權、第一島鏈的安全，正受到嚴重威脅、雖未提中國大陸，但明眼人都知道賴在影射對岸，甚至也要求大陸停止扭曲聯合國大會第2758號決議，這三個立場全都是美國國務院的立場。