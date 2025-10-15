黃敬平：黨部不中立只會選出下一個朱立倫

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月15日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席選舉進入最後衝刺階段，國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，黨內選舉搞到最後抹紅又潑糞真是讓他大開眼界，尤其最後階段從黨中央到地方黨部一連串不中立的小動作，都讓他感到相當憤怒，如果黨內選舉連最基本的行政與選務中立都做不到，恐怕只會選出下一個朱立倫。



國民黨主席選舉共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中，將於10月18日投票，11月1日交接。



黃敬平指出，國民黨各縣市黨部負責辦理黨主席選舉選務、監票作業，地方黨部主委兼任選監主委，但就各地黨員私下提供給他的資料顯示，包括桃園市、新竹縣和彰化縣黨部，近期在許多宴請黨代表的餐會中，就公開幫郝龍斌拉票，已涉違反黨務及選務行政中立原則。



他舉例，10日他才剛出席過桃園市黨部宴請黨代表、各區民眾服務社理事長及婦女會理事長餐會，事前桃園市黨部卻假藉“桃園市政府”名義來邀約，等他到現場才發現，只有郝龍斌一位候選人到場，國民黨桃園市黨部主委黃敏恭還陪同郝逐桌敬酒拉票，已完全喪失地方黨部該保持中立的選舉公平性。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”中正“國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平質疑，許多地方黨主委部現在乾脆都不演了，直接公開幫郝龍斌強力催票造勢，是不是因為郝選情急了，才顧不了那麼多？或是有“上級授意的壓力”所為？才會讓這些原本應該保持中立的地方黨部主委忘了自己是選務辦理及監察機關。