張榮恭：郝主張　等於推翻九二共識

國民黨前副秘書長張榮恭。（中評社資料照） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人郝龍斌14日宣布兩岸政策五大主張，中國國民黨前副秘書長張榮恭對此向中評社表示，他非常訝異，因為郝龍斌設定了“先承認‘中華民國’存在的事實”為前提，等於是推翻了九二共識本可擱置爭議的原意，如果是郝當選黨主席，國共交流會變成一切免談。



曾長期主管國民黨大陸事務的張榮恭強調，郝龍斌這種說法在國民黨內前所未見，顯然郝沒認知到這樣的嚴重性。



張榮恭認為，國民黨的兩岸政策應回歸和平與統一的論述主軸，堅持九二共識、擱置爭議、務實交流，才是維繫台海和平的根本。



郝龍斌14日召開記者會公布五大兩岸政策，包括一、如果當選主席將舉辦國民黨內的兩岸政策大辯論；二、規劃在北京和上海設置辦事處；三、更要辦理“兩岸論壇”；四、呼籲大陸應宣示“台灣不獨，大陸就不武”；五、回到“中華民國”的“憲法”精神來定位兩岸關係，並要求對岸慎重思考正視“中華民國”存在的事實。



郝龍斌稱，最重要的是，兩岸的定位要回歸“中華民國憲法”，就是台灣最好的安全保障。對岸必須先承認“中華民國”存在的事實，才有“一中各表的九二共識”，只要在對等尊嚴的前提下，他很樂意以黨主席身分登陸，跟大陸領導人見面。



張榮恭接受中評社訪問時指出，九二共識的精神是在一中原則下“擱置爭議”，目的是在政治歧見未解的情況下維持對話與交流，現在郝龍斌要求大陸先承認“中華民國”存在，才談九二共識，這等於設定了一個前提。