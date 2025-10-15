高雄6大地標點亮粉色光　吸引民眾打卡

韓國女子天團BLACKPINK本週末將到高雄開唱，高雄市政府在6大地標亮起粉紅色燈光來迎接全球粉絲，大港橋晚間吸引民眾前往拍照打卡。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月15日電（記者 蔣繼平）“演唱會經濟”被視為民進黨籍高雄市長陳其邁主打的政績之一，由於韓國女子天團BLACKPINK在18、19日將到高雄開唱，高雄市政府本週在6大地標亮起粉紅色燈光來迎接全球粉絲，創造出話題，景點大港橋14日晚間就吸引許多人潮前往拍照打卡。



BLACKPINK於18、19日在高雄體育場（世運主場館）開唱，這也是繼2023年在高雄世運開唱後，第二度來高雄開演唱會。為此，高雄市政府從13日至19日晚間在6大地標同步點亮BLACKPINK專屬粉紅燈光，迎接來自全球的粉絲。



高雄點亮粉紅燈光的6大地標，分別是愛河、大港橋、旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站。民進黨籍高雄市長陳其邁13日在臉書宣布這個消息後，14日晚間個地標也聚集不少民眾專程前往拍照、打卡。



點燈時間為晚間5時30分至10時30分，由於高雄火車站、美麗島捷運站在交通要道上，愛河、旅運中心、高雄流行音樂中心則適合遠觀的地標，觀看點較分散，反而大港橋鄰近駁二特區，周邊又適合散步逛街，拍照人潮最為集中。