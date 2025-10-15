賴喊蔣沒那麼強、跟韓差不多？綠營憂誤判

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北10月15日電／民進黨2026縣市長人選持續熱議，但台北市長人選疑乏人問津，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表達意願，另有社會民主黨籍台北市議員苗博雅被點名。傳黨主席賴清德9月初與台北市黨員座談時有談及此事，賴當時以“蔣萬安沒那麼強、跟韓國瑜差不多”安撫，讓地方黨員憂心主席是否誤判情勢。



根據《上報》報導，9月初賴清德與台北市黨員座談中，有綠營民代反映蔣萬安連任來勢洶洶，民進黨的台北市長人選問題，希望盡早找到有份量的人選。像是近日傳出吳怡農、苗博雅要選台北市長，讓綠營地方民代感到焦慮，若真是兩人其中一人出線，恐怕是“母雞壓垮小雞”。據透露，為安撫基層，賴清德當場表示，“其實蔣萬安沒有那麼強，就跟韓國瑜差不多而已”，他希望大家不要過度強化蔣萬安。



報導表示，但綠營內部私下憂心，這次提名儘管有各派系選對會成員，但關鍵的地方首長如高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲都未入列，較有黨內份量的僅有召集人邱義仁，就連共同召集人徐國勇身份是祕書長，必定是“銜主席之命”。儘管有分各縣市督導，但許多仍是“賴清德意志”，賴主席意志能決定提名。一旦誤判情勢，像是在關鍵的台北市、新北市若未能提出夠份量的人選，2026選戰恐怕再度出現“外溢效應”，進而影響到“整體局勢”。