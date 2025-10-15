韓媒譏台軍像草莓兵？退將說出訓練現況

退役陸軍少將栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北10月15日電／韓媒日前一篇刊文指出，台灣軍隊紀律鬆懈，武器裝備過時、防禦體系極為脆弱，甚至被譏為“草莓兵”。曾任烈嶼（小金門）指揮官的退役陸軍少將栗正傑指出，傳統的跑3000公尺如今有替代項目，包括健走5公里、跳繩5分鐘等。且確實還在用二戰武器，美軍都曾看得目瞪口呆。



栗正傑14日在《頭條開講》節目表示，新兵體能測驗的標準，在他年輕的時候要跑5000公尺，要求18分鐘之內跑完是100分，21分鐘及格。那時他們穿草綠服可以18分鐘跑完。現在3000公尺已經不跑了！可以有替代項目。



栗正傑指出，替代項目可以改成5公里健走！可以改成在游泳池里走800公尺，不曉得水多深？還可以做5分鐘的跳繩，沒有講說必須要幾下，跳幾下都可以？這是“國防部”自己公布的數據。大家心中有一把尺，這樣的體能驗收合不合格？看看這算不算草莓兵？



栗正傑提到，至於跑3000公尺的標準是多少？現在改成18分鐘及格，每1公里大概跑6分鐘，如果用馬拉松術語，慣稱是“6分速”。但“國軍”衹有跑3000公尺，人家馬拉松選手是要跑42多公里！“國軍”正常的“長行軍”，以前的要求是10分鐘走1公里，現在6分鐘才跑1公里。



栗正傑說，此外，現在軍隊很多武器裝備真的是二戰時期的。有一年美軍來參觀，他讓砲兵操練給美軍看，居然看到拿出來的是二次世界大戰的武器，怎麼樣去計算砲兵的射向、方位。他們用圖表、表尺在那邊算，美軍看得目瞪口呆直呼：你們還會那些東西啊！？



栗正傑提及，美軍他們都是用電腦！目標報回來之後，馬上可以用電腦計算砲的射向、方位、角度。“國軍”還是用人工在那邊算。所以不要怪韓國說台灣武器裝備落後、都是草莓兵？我們要面對這些事實。