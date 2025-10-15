黃國昌涉狗仔跟拍　蔡明彥：已啟動調查偵辦

台“國安局長”蔡明彥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍事件，台“國安局長”蔡明彥15日表示，“國安局”已召開專案會議，請“警政署長”張榮興必須加強官員隨扈警覺意識。至於有否境外資金介入，“國安局”也啟動相關機制瞭解。他說，該事件可能涉及妨害秘密罪、非法收集個人資料罪，這部分尊重司法調查。



“立法院”“外交及國防委員會”15日邀請台“國安局長”蔡明彥率相關情報機關首長提出“國家情報工作暨‘國家安全’局業務報告”並備質詢。



蔡明彥15日表示，跟拍案件已啟動一些司法調查與偵辦，他不適合評論犯罪偵查細節。“國安局”也就三面向全面查察，一、警衛安全部分，因跟拍涉及影響政府官員安全，他已召開專案會議，請張榮興必須加強政府官員的安全隨扈、司機等人更高的警覺意識，若注意到跟拍行為，必須第一時間通報，警方也會啟動快速反應到場排除跟拍行為。也請“警政署”針對官員公署、職務宿舍周邊加強安全巡查，避免跟拍行為從公署或職務宿舍就開始進行。



蔡明彥說，二、犯罪偵辦部分可能有涉及刑法妨害秘密罪、個人資料保護法的非法收集個人資料罪，因已有立案偵辦，我們就尊重相關司法的調查。



蔡明彥指出，三、有沒有境外資金介入，“國安局”已啟動相關機制瞭解狀況，特別要注意的是，有沒有境外勢力指示境內相關協力者收集相公務機敏資訊，這涉及“國安法”第二條、第七條，假如有相關的事證，“國安局”會提供給司法單位。