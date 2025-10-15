台官方：大陸今年逾3000架次軍機圍台

台灣F-16戰機攔截解放軍轟-6K轟炸機。（圖 / 台軍方提供） 中評社台北10月15日電／台“國安局”在送達“立院”報告中指出，大陸軍機今年1至9月踰越“台海中線”、入台防空識別區逾3000架次，並擴增夜間活動，謀加大“常態”進入力度。今年4月再度實施“環台”軍演，山東號航艦、北部戰區編隊在西太平洋演練島鏈封控，結合爭訊、認知戰操作，渲染對台封控實戰威懾；7月更首度在台漢光演習期間執行“聯合戰備警巡”，持續對台施壓。



“國安局”15日將赴“立法院”“外交及國防委員會”進行業務報告並備質詢，書面報告已送抵“立院”。



根據《中時新聞網》報導，報告指出，大陸亦派遣海警船、公務船、海調船及民兵漁船，在台本、外島周邊活動。年內更發現大陸海警船謀將“金門模式”（以每月4次頻率在金門周邊“執法巡航”）複製於東沙，擴張所謂“管轄海域”。



報告顯示，大陸遼寧號、山東號雙航艦6月首度同時前出西太平洋航訓，在第1、2島鏈周邊實施航艦編隊戰術操演及艦載機飛訓，期間更在西太平洋近逼日本自衛隊軍機（僅距45公尺），在台灣及南西諸島東部聯合操演，謀展演“反介入”戰力。



報告指出，尤其“福建號”航艦編隊9月11日穿越台海，首度駛往南海進行海試，續推進服役整備，成軍後將加大對周邊區域威脅。



