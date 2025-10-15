清潔劑洗光電板？陳駿季：全程僅使用清水

台“農業部長”陳駿季接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月15日電(記者 俞敦平)台“農業部長”陳駿季今日於“立法院”受訪時表示，光電板清洗全程僅使用清水，檢測中發現的陰離子活性介面劑濃度僅在背景值附近；對於花蓮馬太鞍溪堰塞湖，他說壩體內仍有大量土石、邊坡不穩，若逢豪雨恐再形成堰塞湖，撤離區範圍以居民安全為首要考量，政府將持續精進防災與監測。



南部烏山頭水庫設有水面型太陽能光電板，近日有傳言指業者在清洗過程使用清潔劑，恐造成水質污染。能源署已澄清，契約明訂不得使用清潔劑，長期監測數據顯示水質正常。



陳駿季受訪時強調，光電板不可能在農地或湖岸清洗，作業均以清水進行。雖然檢驗發現水中含有陰離子活性介面劑，但濃度接近自然背景值，若真使用清潔劑，要產生這樣的數值約需12萬噸，顯然不合邏輯。他並指出，該類物質可能自然生成於動物屍體分解過程中，請外界毋須過度憂慮。未來每次清洗作業前後，主管機關都會檢查廠商設備，嚴禁任何不合規器材進湖，並持續監測水質。



至於花蓮馬太鞍溪堰塞湖，陳駿季表示，目前溢流水情穩定，但壩體內仍有約1.1億噸土石、邊坡結構未完全穩固，若遇豪雨或颱風，恐再度形成堰塞湖。撤離範圍由花蓮前進協調所評估，以居民安全為原則，提前規劃疏散、演練、保全清冊、動線及收容措施。他指出，防災最有效的方式是“提早撤離”，並設定雨量達200毫米即發布紅色警戒，若發生地震滑落則加發海嘯警報。



陳駿季強調，政府將從每次災害中學習經驗，持續強化防災與應變能量。