諾獎得主稱陸AI接近美　郭正亮談電力因素

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北10月15日電／圖靈獎與諾貝爾物理學獎雙料得主、被稱為“人工智慧（AI）教父”傑弗里·辛頓（Geoffrey Hinton）認為，中國大陸在AI領域已經非常接近美國，儘管尚未完全追上。對此，前“立委”郭正亮14日在政論節目表示，中國大陸的電力產業可能是支撐所有工業最根本的因素，大陸的電價比美國便宜太多了，可以支撐非常費電的人工智能產業。



圖靈獎與諾貝爾物理學獎雙料得主、被稱為“人工智慧（AI）教父”的英裔加拿大計算機科學家傑弗里·辛頓（Geoffrey Hinton）2025年1月接受訪問時曾經表示，中國大陸在AI領域已經非常接近美國，儘管尚未完全追上。他還提到美國嘗試用晶片限制措施壓制中國大陸AI發展速度，但這只會促使中國大陸自研技術加速前行。



辛頓還認為，中國大陸雄厚的理工科人才儲備，是AI事業發展的強大推進力，中國大陸的STEM教育比美國做得更好，他們有更多受過良好教育的人才。



辛頓於今年7月參加在上海舉行的世界人工智慧大會，辛頓確信中國大陸對AI安全問題極為重視，“他們的很多官員都是工程師出身，對AI的理解，是律師和商人所無法比擬的。”



對此，郭正亮14日在政論節目《中天辣晚報》說，中國大陸的電力產業可能是支撐所有工業最根本的因素，大陸的電價比美國便宜太多了，總發電量將近美國3倍，比排在後面5個國家發電量總合還多。