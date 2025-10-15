美F-35維修靠拆零件　張延廷曝內情

前空軍副司令、退役中將張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北10月15日電／美軍傳出為解決維修需求，得從停飛的F－35、F／A－18戰機等拆取零件殺肉來用。空軍前中將副司令張延廷披露，各個承包商負責系統不一樣，智慧財產權不見得釋出給美國空軍，維修人員也沒辦法獲得充分的智財權。而承包商未必在美國境內，且作戰場域有些在海上、有些在極地、有些在沙漠，這時武器妥善率上不來，後勤補給保障就會出問題。



根據美國政府問責署（GAO）最新報告，美國海軍為解決維修需求，得從停飛的F－35、F／A－18戰機以及潛艦上拆取零件殺肉來用，問題根源為國防部沒有取得武器系統完整數據的權利，導致海軍維護人員必須完全仰賴原廠供應零件，大幅延長維護時程。



綜合美國防務新聞（Defense News）及商業內幕（Business Insider）9日引述GAO的報告指出，國防部未從承包商和製造商處取得必要的數據權利與智慧財產權，無法妥善維護這些承包商生產的武器系統。報告點名5款主要武器系統存在數據權利問題：F／A－18戰機、F－35戰機、濱海戰鬥艦、史崔克裝甲車和維吉尼亞級潛艦。



台前空軍副司令、退役中將張延廷14日在《中天辣晚報》認為，若作業維持費不夠，就要去拆零件，把一架飛機停飛，整個支解，零件拆給其他數架飛機。例如F／A－18戰機有5萬多個零件，如果供應商未補上，只好去拆拼零件。但有些還不能使用，因為飛機經過熱漲冷縮、氣壓影響或是經過飛行動作，有些零件會變形，例如同樣是座艙罩會裝不上去或是有縫隙，有些用鉚接的地方不能重復使用。



張延廷指出，美國廠商區分雷達、飛行操縱、液壓、航空油箱等等，各個廠商是不同的，不全是由一家廠商生產，各個承包商負責系統不一樣，智慧財產權不見得釋出給美國空軍，美國空軍維修人員也沒辦法獲得充分的智財權。甚至有些暗碼，零件拆了之後裝不回去，如果進行逆向工程，還會被罰錢。



張延廷說，這時整組零件就送回承包商維修，但承包商未必在美國境內，5萬個零件的備份件龐大，可能在海外等待修件。而作戰場域有些在海上、有些在極地、有些在沙漠，這時武器妥善率就上不來，後勤補給保障就會出問題。