布局選新北市長？李四川：不排斥承擔

國民黨籍台北市副市長李四川14日接受“中午來開匯”網路節目專訪。（中午來開匯提供） 中評社台北10月15日電／針對2026新北市長選舉，中國國民黨籍台北市副市長李四川14日受訪表示，“假設到明年，若年輕人無法承擔，要我承擔，我也不排斥”。國民黨籍台北市長蔣萬安是否有表達態度？李四川表示，“他根本不理我，因為不理我，我就會繼續坐在那裡”。



李四川昨日接受媒體人黃光芹網路節目“中午來開匯”專訪，做上述表示。有關新北市長選舉是否有可能藍白合？李認為，仍有待新任黨主席上任，以黨中央為主。



台灣民眾黨議員陳世軒日前透露，台灣民眾黨主席已黃國昌委託他在新北尋找地點，將成立黃國昌新北市長競選辦公室，顯見插旗新北的企圖心。民進黨部分，新北市屬於徵召區，熱門人選包括“立委”蘇巧慧及民進黨前秘書長林右昌。



綜合台媒報導，2026新北市長選舉，李四川表示，自己目前的態度還是跟去年一樣。因為過去擔任過國民黨秘書長，以前都是勸別人出來承擔，現在換別人問他。他都說該換年輕人了。“假設到明年，年輕人真的沒有辦法承擔，要我承擔，我也不排斥”。“但工程人真的很不喜歡選舉”。



被問到台灣民眾黨主席黃國昌是否為潛在對手？李四川則說，他與黃僅見過兩次面、握過兩次手，是否有藍白合空間就看黨與黨的協調。他對黃國昌不熟，無法評論。



李四川曾在時任國民黨籍台北縣長周錫瑋、新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜以及現任台北市長蔣萬安任內擔任副市長，行政經歷豐富。李四川表示，這40幾年的公務人員生涯，一直讓他感到最有價值、最有成就感的地方，就是他待過的每個地方，走到哪都能有故事，可以講出自己在那裡做了什麼。



李四川指出，當時他到新北市議會時，所有府會聯絡、29區的問題都在他身上，除了做工程外，首次還要面對人際關係。做工程的人都直來直往、不會說謊。當時在議會他就學習與各地方議員溝通，解決他們的需求。



李四川提及，在高雄除了鋪路以外，從高雄小港機場到林園的沿海路段，以前有5000多個坑洞，後來都一一做完了。他認為，最有價值的原因在於，身為東港人，那是他回小琉球、回故鄉的必經之路，也是他的故鄉人們天天到高雄，騎機車一定會經過的地方。