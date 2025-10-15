台教育預算下修　教長稱部分項目轉地方支應

台“教育部長”鄭英耀接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月15日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”柯志恩今日質詢時指出，明年度“中央總預算”增加新台幣1100億元，但教育、文化支出卻減少新台幣263億元，其中教育主管預算降幅達27.7%，為各部會最大。她批評“行政院斷崖式下修”，恐使“0到6歲國家一起養”等政策成為口號。台“教育部長”鄭英耀回應，“行政院”仍高度支持教育經費，部分項目轉為地方支應後，“中央”仍會監督補助落實，並要求地方“不得打折”。



“立法院”教育及文化委員會15日邀請“教育部長”鄭英耀列席報告業務概況並備質詢。



柯志恩表示，教育相關預算減少約908億元，“教育部”是否被動接受“行政院”決策？鄭英耀回應，“教育部”有向“行政院”反映意見，“行政院對‘教育部’需要的經費都盡量支持”，並指出高等教育深耕計劃仍維持200億元規模。他強調，教育預算並非整體削減，而是部分移撥地方後“帳列不同”。



柯志恩進一步質疑，“0到6歲國家一起養”經費改列地方負擔，若地方政府財源有限，可能無法優先支應幼托政策，導致各縣市照顧落差。鄭英耀回應，《財劃法》修正後確實有部分轉由地方執行，但“教育部”已與22縣市教育局處溝通，“中央”將針對一般性補助款訂定指引，確保幼托、營養午餐等民生項目不受影響，“教育經費不能被打折”。



除預算外，柯志恩也關切教師短缺問題，指出全台仍有1400多個班級缺教師，部分縣市被迫多次招考，甚至開放無教師證者任教，反映師資流失與待遇低落。鄭英耀回應，理工與自然領域確實缺師，主因是科技產業吸走人才，“教育部”已研議集中師資培訓與聘用制度，以穩定師資來源。



柯志恩批評，基本工資十年上漲超過兩倍，教師鐘點費僅微調5%至29%，行政負擔又重，導致教師士氣低落。鄭英耀表示，“教育部”已檢討行政程序與獎懲制度，並將持續與“主計總處”及“考試院”協調薪資調整方案，“希望改善第一線教師工作環境與待遇”。