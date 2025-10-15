賴清德定調何欣純選台中市長　蔡其昌：尊重

綠委蔡其昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月15日電（記者 張穎齊）賴清德14日在台中與地方黨公職便當會，定調綠委何欣純參選2026台中市長。另位熱門人選、綠委蔡其昌15日受訪表示，他會尊重賴清德想法，若民眾有需要、他能力做得到，一定全力以赴。



與會人士透露，賴清德提及市長參選人部分已有屬意人選，外界看好2名在地“立委”，蔡其昌有豐富行政經驗，更曾任“立法院副院長”。以目前朝野狀況，希望蔡其昌留“國會”一起努力，何欣純在台中打拚，而2人都是選舉狀元、優秀人才。



蔡其昌15日在“立法院”受訪表示，賴清德在便當會上，大部分時間都在談政策，希望地方議員瞭解施政方向，聽取基層對政策及民眾需求的意見。例如台中中小企業在關稅調整後，工具機與加工產業受到衝擊，賴也親自說明政府如何協助產業應對。



他指出，會中有一段談到人事布局，賴清德表達希望他留在“中央”協助，而由何欣純在地方經營。這件事情其實很單純，賴只是現場表達他的想法，沒有什麼特別複雜的安排。外界的解讀與媒體報導有些放大。他重申目前沒有談具體提名問題，黨內提名仍依制度辦理。



蔡其昌進一步表示，自從賴清德上任以來，執政挑戰不少，政策推動也遇到重重阻力。他會尊重賴清德的想法，若民眾有需要、他能力做得到，一定全力以赴。但若賴認為他留在“中央”對執政推動更有幫助，他也願意留任。他當“立委”這麼多年，最重要的是發揮所長，解決問題，這才是他從政的初衷。



至於外界關注他是否將接任明年2月1日的民進黨團總召、取代柯建銘？蔡其昌笑說，媒體幫他找過很多位置，有說去體育界、有說當總召、也有說選市長。但他衹有一個人，能力沒那麼強，位置沒有那麼重要，重點是在哪裡能發揮影響力、把事情做好。只要是能幫助人民、解決問題的地方，他都願意奉獻。