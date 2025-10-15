盧系藍委批鄭麗文惹議　林義迪：考驗盧秀燕

國民黨籍高雄市議員林義迪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月15日電（記者 蔣繼平）盧系藍委黃健豪發文挺郝龍斌批鄭麗文引起熱議，郝、鄭之爭趨白熱化。對此，中國國民黨籍高雄市議員林義迪向中評社表示，這年代要投給誰大家都有自主意見，去批評候選人對選舉影響不大，反而更不利選後團結，講這些沒必要，也因台中市長盧秀燕不選主席導致這次競爭激烈，選後團結也考驗盧的智慧。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等。最後倒數階段，各方陣營言詞交鋒愈加砲火四射，為選戰投下變數。



雖然台北市長蔣萬安等多位藍營首長陸續表態支持郝龍斌，但台中市長盧秀燕尚未表態支持對象。不過，盧秀燕台中嫡系藍委黃健豪13日公開發文挺郝，且另批候選人鄭麗文“履歷蒼白無力”、“選舉從沒贏過”，此舉引起外界討論，黃健豪則強調是個人觀點。



對此，林義迪表示，真的不要為了選黨主席去針對候選人作批評，以後分裂就沒辦法好好團結；選舉應該是把自己的理念說出來，讓黨員去做選擇，而且，現在社會網路發達，民眾、黨員早就都有自主想法，已非叫誰投給誰就投給誰的年代了。



林義迪說，真的想不通當初為何盧秀燕不選黨主席，這樣變成6人出來競爭相殺，這樣對盧秀燕並沒有比較好，選後要怎麼整合？因為盧不出馬選主席，未來可能也要與“立法院長”韓國瑜等人競爭2028，“所以出來講這些，實在是沒有必要”。