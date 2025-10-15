傳賴清德稱蔣萬安不強　吳思瑤：報導不實

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月15日電（記者 張穎齊）民進黨布局2026縣市長人選，媒體報導，黨主席賴清德日前與台北市黨員座談時，曾以“中國國民黨籍台北市長蔣萬安沒那麼強、跟國民黨籍“立法院長”韓國瑜差不多”安撫黨內，引起地方擔憂誤判情勢。民進黨籍台北市“立委”吳思瑤14日表示，完全沒聽到這句話，媒體報導失實，民進黨人才濟濟，會打團隊戰。



台媒《上報》報導，2026地方選戰，民進黨選舉對策委員會盤點台北市長人選，9月初賴清德與台北市黨員座談時，賴當時以“中國國民黨籍台北市長蔣萬安沒那麼強、跟國民黨籍“立法院長”韓國瑜差不多”安撫在場黨員，讓地方黨員很擔心主席是否誤判情勢。目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表達意願，另有社會民主黨籍台北市議員苗博雅、民進黨秘書長徐國勇、“行政院副院長”鄭麗君、綠委王世堅、莊瑞雄、吳思瑤也有被點名。



吳思瑤15日在“立法院”受訪表示，她親自全程參與當天3小時的黨內座談，賴清德非常重視在地意見，與台北市議員深入討論基層經營與如何強化民進黨在地方的作為。至於媒體所報導的所謂賴說蔣萬安沒那麼強，她完全沒有印象，也不認為那是當天的討論重點，因為賴從頭到尾沒有評論任何人的從政能力。賴的風格從不會以強弱評價他人，報導內容極可能是誤解或過度延伸。



她指出，會中確實有議員提到2026年地方選舉，希望黨中央在台北市提名能集中火力、整合戰力，讓母雞與小雞能成為一支團隊聯合作戰。媒體硬要解讀賴有說“蔣萬安不強”，其實只是基層在討論選戰策略而已。



針對外界關心2026年台北市長人選，吳思瑤說，選對會目前正在逐步討論各縣市的提名進度，會陸續向社會報告。由於台北市非綠營執政區、屬於相對弱勢選區，因此不會是優先提名的前半段，提名作業仍需時間凝聚共識。



吳思瑤表示，民進黨深知在藍大於綠的台北市區域結構中處於劣勢，民進黨不打King Work明星戰，而是打團體戰（Team Work），要以集體力量應戰。她說，台北市被點名的潛在人選眾多，民進黨內人才濟濟，請給選對會多一些時間整合。