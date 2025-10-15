大陸通緝台軍情人員遭銀行拒貸　綠委不滿

綠委王定宇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月15日電（記者 鄭羿菲）中國大陸日前曾多次公布台灣國軍相關人員名單並通緝。民進黨籍“立委”王定宇15日質詢時指出，無論中國公布人員資料是否真假，已有相關資料人員申辦貸款，遭2家公股銀行拒絕核貸。 用大陸點名的資料，我們的公股銀行執行制裁？這開什麼玩笑？台“國安局長”蔡明彥回應，會後將與“金管會”瞭解相關通案情況。



王定宇不滿地強調，若銀行有做這樣的事情，銀行必須要處分。蔡明彥說，沒錯，會確實來瞭解。



大陸近半年來頻頻公開國軍相關單位部分人員姓名丶照片並公開懸賞追緝，如今年6月公布20多名資通電軍人員個資。央視今年8月再度批評台資通電軍指揮部，還強調要依法終身追責。大陸近日接連兩天對軍事情報局丶政戰局心戰大隊人員發佈追緝及懸賞。



“立法院”“外交及國防委員會”15日邀請“國安局長”蔡明彥率相關情報機關首長，提出有關“國家”情報工作暨“國家安全局”業務報告並備質詢。



綠委王定宇質詢時問及，最近中國連續三波公布台灣無論是資通電軍、“軍情局”、政戰相關人員。雖然中國的法律長臂管轄對台灣無效，甚至內容資料也未必正確，但荒謬的是竟然有相關被公開資訊的服役人員，退役後要辦理保險、辦理貸款，卻有2家公股銀行以被中國發布通緝為理由拒絕核貸。用大陸點名的資料，我們的公股銀行執行制裁？這開什麼玩笑？



蔡明彥回應，有聽過這樣的狀況，我們也與相關“國防部”、“調查局”、“警政署”討論過。初步判斷，從洗錢防制或警政通報，並沒有被通報。第二個部分，針對個案我們會來瞭解，是不是有相關狀況，還是有其他原因，導致在申辦貸款過程中遇到問題。通案部分，他會與“金管會”瞭解相關情況。



王定宇強調，這不允許，若銀行有做這樣的事情，銀行必須要處分。蔡明彥說，沒錯，我們會確實來瞭解，是不是有通案或類案，若有相關情況，我們會請“金管會”⋯⋯。王定宇則打斷批評，現在才做太慢了，他反應相關個案已經幾個月了。