林岱樺高市長恐夢碎？賴瑞隆：尊重廉政會

綠委賴瑞隆接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月15日電（記者 張穎齊）2026高雄市長選戰升溫，民進黨籍“立委”林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等四搶一，可望對上中國國民黨籍“立委”柯志恩。民進黨廉政會15日將討論林岱樺涉貪案，若遭停權處分，不但將失去中執委資格，更可能喪失參加初選資格。賴瑞隆15日表示，廉政會是獨立運作機構，應尊重審查與處理結果。



民進黨廉政會主委邱駿彥9日表示，廉政會已將綠委林宜瑾案（涉詐領助理費案）立案，但因現在起訴，來不及排入15日的開會議程，15日只預計會討論高雄綠委林岱樺（涉詐領助理費案）、前議員陳文治（涉詐領助理費案）兩案。此外邱駿彥也說，15日預計會邀請林岱樺、陳文治本人，但不確定他們是否會到場；在程序上，一定要請當事人到會說明後，才能夠去做任何處分。



林岱樺因涉入詐領助理費，日前被高雄地檢署以貪污罪起訴，上次民進黨廉政會針對此事開會是今年7月30日，邀林到場說明，歷經近3小時討論，廉政會當晚無做成決議，待釐清林岱樺助理是否有真實雇用，再進一步討論。



賴瑞隆15日在“立法院”受訪指出廉政會是獨立運作的單位，完全尊重廉政會的討論與審查、處理機制。